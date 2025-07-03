Amed Sportif Faaliyetler, Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Süper Lig tecrübesine sahip başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025–2026 ve 2026–2027 sezonlarını kapsayan prensip anlaşmasına varmıştır.
SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
Açıklamada, Aytaç Kara'nın resmi sözleşmeyi 4 Temmuz Cuma günü İstanbul'da imzalayacağı ve ardından Erzurum kampına katılacağı aktarıldı.