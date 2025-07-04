Amed Sportif Faaliyetler, Aytaç Kara'ya imzayı attırdı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2 yılık sözleşme imzaladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu üyelerinden Serdar Birtane, Nedim Dalga, Mehmet Demir ve Uğur Yasak katılırken, Aytaç Kara 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

"BU ANLAŞMANIN CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Diyarbakır ekibinin transferle ilgili yapılan açıklamada ise, şöyle denildi: