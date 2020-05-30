Ancelotti, Luyindama'yı istiyor Defans hattına takviye yapılmasını isteyen Everton menajeri Ancelotti'nin, transfer listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdığı belirtildi.

Standard Liege'den 8 milyon euroya transfer edilen ve ortaya koyduğu futbolla kısa sürede kalitesini gösteren Luyindama'ya Premier Lig'den talip çıktı.

Afrika basınında çıkan habere göre, Everton menajeri Carlo Ancelotti, Demokratik Kongolu futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Haberde, İtalyan teknik direktörün yönetime verdiği transfer listesinin ilk sırasına 26 yaşındaki stoperi yazdığı belirtildi.

G.SARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı, sar-kırmızılı yönetimin ise defans oyuncusu için 15 milyon euro talep edeceği öğrenildi.