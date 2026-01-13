Abone ol: Google News

Ankara Keçiörengücü, Ousmane Diaby'yi transfer etti

1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, hücum oyuncusu Ousmane Diaby'yi renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 18:25
  • 2004 doğumlu Gineli kanat oyuncusu Diaby ile 3.5 yıllık anlaşma yapıldı.
  • Diaby, Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği'nde oynamıştı.

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Gineli futbolcu Ousmane Diaby'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Gine'den 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ousmane Diaby ile 3.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır." denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OYNAMIŞTI

Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği forması da giyen Diaby'nin geçen sezon çalışmalarına Association Sportive Monument Libre de Kaloum Spor Akademisi'nde devam ettiği bildirildi.

