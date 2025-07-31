Anlaşmaya varıldı! Semih Kılıçsoy, İtalya'ya gidiyor

Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zainutdinov ve Kerem Atakan Kesgin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir veda daha yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Serie A ekiplerinden Cagliari, Semih için siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağladı.

İtalyan ekibi oyuncuyu kadrosuna katacağı söylenirken, sözleşme detaylarına yer verilmedi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 19 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 86 resmi maça çıktı.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 16 kez ağları sarsarken, 9 kez da gol pası vermeyi başardı.