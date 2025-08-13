Antalyaspor kadrosunu Lautaro Giannetti ile güçlendirdi

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, savunma hattını güçlendirdi.
Kırmızı-beyazlılar, İtalyan ekibi Udinese'de oynayan 31 yaşındaki Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Antalyasporumuz, İtalya'nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.