Antalyaspor kadrosunu Lautaro Giannetti ile güçlendirdi

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, savunma hattını güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, İtalyan ekibi Udinese'de oynayan 31 yaşındaki Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: