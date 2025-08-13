Abone ol: Google News

Antalyaspor kadrosunu Lautaro Giannetti ile güçlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti'yi renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 15:20
Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, savunma hattını güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, İtalyan ekibi Udinese'de oynayan 31 yaşındaki Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Antalyasporumuz, İtalya'nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

