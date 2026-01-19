Kartal Kayra Yılmaz: Daha iyi olacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kartal Kayra Yılmaz, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Tüm doğruları yapmaya çalıştık, yaptığımızı düşünüyorum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemliydi bizim için. Bundan sonra seri yakalayıp devam etmek istiyoruz." dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı oyuncu, "Çok iyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz var. Bunlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Daha iyi olacağız." diye konuştu.