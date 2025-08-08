Abone ol: Google News

Antalyaspor, Taha Osman Özmert'i Ankara Demirspor'a gönderdi

Antalyaspor, hücum oyuncusu Taha Osman Özmert'i Ankara Demirspor'a kiraladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 19:49
Antalyaspor, Taha Osman Özmert'i Ankara Demirspor'a gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 19 yaşındaki oyuncusu Taha Osman Özmert'i 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Taha Osman Özmert'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ankara Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz.

6 MAÇA ÇIKTI

Sol kanat bölgesinde görev alan Taha Osman Özmert, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada görev almıştı.

Eshspor Haberleri