Antalyaspor, Taha Osman Özmert'i Ankara Demirspor'a gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 19 yaşındaki oyuncusu Taha Osman Özmert'i 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbolcumuz Taha Osman Özmert'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ankara Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz.
6 MAÇA ÇIKTI
Sol kanat bölgesinde görev alan Taha Osman Özmert, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada görev almıştı.