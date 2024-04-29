Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun savunmasını beğenmedi! Transfer şimdilik iptal Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu izleyen Arsenal'in, 24 yaşındaki oyuncunun savunma performansını beğenmediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında radarında olan Ferdi Kadıoğlu için önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun son maçlardaki savunma performansının Arsenal tarafından beğenilmediğini duyurdu.

Haberlerde, Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldığı belirtildi.

47 maçta 3 gol 5 asist

Ferdi Kadıoğlu'nu, Arsenal'in yanı sıra Napoli ve West Ham gibi kulüplerin de yakından takip ettiği biliniyordu. Ancak Arsenal'in transfer konusundaki askıya alma kararı dikkat çekti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.