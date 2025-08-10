Arthur Masuaku, Sunderland'e imza attı

Beşiktaş'tan bu yaz transfer döneminde sözleşmesinin bitmesi ile ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.

Siyah-beyazlılardan bonservisini eline alıp serbest oyuncu statüsüne geçen Masuaku, İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

10. TRANSFER MASUAKU OLDU

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Yeni takımı Sunderland ile ilgili konuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu, şu sözleri söyledi:

Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ayrıca Premier Lig'e döndüğüm için çok mutluyum. Sunderland'in büyük bir kulüp olduğu çok açık ve bu fırsat için minnetlerimi sunuyorum. Türkiye'de 3 güzel yıl geçirdim ve şu an önümdeki macera için heyecanlıyım. Başlamak için sabırsızlanıyorum.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 108 KEZ GİYDİ

2022-2023 sezonunun başında West Ham United'dan Beşiktaş'a 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 31 yaşındaki isim, siyah-beyazlı formayı 108 kez giydi.

3 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 18 asistle mücadele etti.