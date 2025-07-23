Atalanta, Sebastian Szymanski'yi istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da futbolculara teklifler geliyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda yıldız isim Sebastian Szymanski'ye talip çıktı.

FENERBAHÇE YETERLİ BULMADI

TuttoAtalanta'nın haberine göre; Atalanta, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Ancak sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservisini 20-25 milyon euro bandında bekliyor ve bu teklifi yeterli bulmadı.

ATALANTA VAZGEÇMEDİ

Atalanta'nın transferden tamamen vazgeçmediği ve önümüzdeki haftalarda yeni bir teklif için fırsat kolladığı belirtiliyor.

Kulübün, bazı forvet oyuncularını elden çıkarması halinde transferin yeniden hız kazanabileceği ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

2023-2024 sezonunun başında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 108 maça çıktı.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 28 asistle mücadele etti.