Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut'u kadrosuna kattı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, ilk transferini açıkladı.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Onur Bulut'u renklerine bağladığını duyurdu.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Başakşehir'den transferle ilgili yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

GEÇEN SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli oyuncu, 2024-2025 sezonunda Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.