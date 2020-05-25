Başakşehir, Fernandes'le el sıkıştı Başakşehir, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Junior Fernandes ile her konuda anlaşmaya vardı.

Başakşehir her sezon olduğu gibi transfer çalışmalarına erken başladı.

Üst üste 3. senedir şampiyonluk mücadelesi veren turuncu-lacivertliler, önemli bir hamle yaptı.

TRABZON DA İSTİYORDU

İstanbul ekibi, Alanyaspor'un 32 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Junior Fernandes ile anlaştı. Sezon sonu kontratı biteceği için Trabzonspor başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübünün radarında olan Şilili oyuncu konusunda Başakşehir elini çabuk tuttu.

İMZA 3 YILLIK OLACAK

Sezon biter bitmez Fernandes'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Bu sezon lig ve kupada çıktığı toplam 28 maçta 10 gol, 7 asistlik performans gösteren Fernandes, hem forvette ileri uçta hem de sol kanatta görev yapıyor.

Başakşehir, Fernandes'in yanı sıra Alanyaspor'un kontratı bitecek bir diğer oyuncusu N'Skala ile de görüşmüştü. Ancak başarılı sol bekin şimdilik önceliği Beşiktaş.