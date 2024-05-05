Türkler buldu, İspanyollar mest oldu: İşte o park etme yöntemi İspanyolların bayıldığı Türk usulü araç park etme sistemi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Araç kullanmanın en kriz noktalarından biri şüphesiz ki park etmek.

Usta olan da acemi olan da yeri gelince zorlanabiliyor.

İspanya'da yapılan araştırmalara göre bir İspanyol gününün en az 16 dakikasını aracını park edecek yer aramak ve park etmek için harcıyor.

El Debate'de yayınlanan haberde bir Türk'ün bulduğu park etme yönteminin işe yarayabileceği belirtildi.

Türk usulü park yöntemi

İlk olarak su dolu iki ayrı şişe ön ve arka tamponlara yerleştiriliyor.

Şişelerin içine konulan minik borular ise yolcu bölmesine kadar uzanıyor ve bir bardağın içinde son buluyor.

Böyle aracı park ederken başka bir arabaya dokunursanız şişe deformasyona uğruyor ve basınç arttıkça su şişeden boru yoluyla hareket ederek yolcu kabinindeki bardağa ulaşıyor.

Sonuç olarak sürücü, diğer araca zarar vermeden park mesafesini aldığını anlıyor.