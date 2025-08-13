Başakşehir, Matchoi Djalo'yu Wisla Plock'a kiraladı

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'de bir veda yaşandı.

İstanbul temsilcisi, 22 yaşındaki 10 numara Matchoi Djalo ile yollarını kiralık olarak ayırdı.

Djalo, sezon sonuna kadar Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock'ta oynayacak.

"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, şöyle denildi: