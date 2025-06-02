Başakşehir, Piatek'i Al Duhail'e sattı

AA & Ensonhaber

Başakşehir, Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. Piatek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

11 MİLYON EURO

Transfer 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti.

29 yaşındaki Polonyalı santrfor, Başakşehir ile 84 resmi maçta 48 gol kaydetmişti.