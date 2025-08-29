Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati'yi Hellas Verona'ya kiraladı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lausanne'a elenen Beşiktaş'tai haraketli saatler yaşanıyor.

Alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, bir veda daha yaşandı.

OPSİYON 7 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'yi İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş'a 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek İtalyan takımının 7 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN KAP'A AÇIKLAMASI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNE 12 MİLYON EURO VERDİ

2023-2024 sezonunun devre arasında Braga'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki isim, Beşiktaş formasını 38 kez giydi.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

Al-Musrati, geçen sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Monaco'da kiralık olarak geçirmişti.