Beşiktaş, Amir Murillo'yu resmen duyurdu

Beşiktaş, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Panamalı futbolcu Amir Murillo'yla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun transferi konusunda hem kendisiyle hem de kulübü Marsilya'yla nihai anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLERİZ"

29 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo’ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

10 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu sezon 25 maçta 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Beşiktaş tarihinin ilk Panamalı futbolcusu olan Murillo, kariyerinde San Francisco, RB New York, Anderlecht ve Marsilya formalarını giydi.