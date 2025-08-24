Beşiktaş, Anthony Caci'nin peşinde

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Schalke 04'ten Taylan Bulut'u transfer eden Beşiktaş, bir sağ bek transferinin daha peşinde.

TEKLİF 6 MİLYON EURO

L'Equipe'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Mainz'da oynayan Anthony Caci'yi gündemine aldı.

Serdal Adalı yönetimi, sağ bek transferi kapsamında transfer listesine aldıkları 28 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro değerindeki teklifi Alman kulubüne iletti.

Transferin durumunun önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK

12 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız futbolcu, 2022 yılından bu yana Mainz formasını giyiyor.

Kırmızı-beyazlıların formasını 102 kez giyen Caci, bu maçlarda 5 gol ve 13 asistle mücadele etti.

Başarılı futbolcunun, Mainz ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.