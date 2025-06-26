Beşiktaş, David Jurasek transferinde anlaştı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, sol bek transferi için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Çekyalı futbolcu David Jurasek’in transferi konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Arthur Masuaku ile yollarını ayıran Beşiktaş, böylece sol bek pozisyonu için ilk takviyesini gerçekleştirmiş olacak. TRT Spor’un haberine göre 24 yaşındaki Jurasek’in, hafta sonu İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON HOFFENHEIM'DAYDI

Geçen sezonu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’da kiralık geçiren Jurasek, 22 maçta görev aldı ve 3 asist üretti. Sahada toplam 1122 dakika kalan genç oyuncu, savunmadaki istikrarıyla dikkat çekti.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ VAR

Çekya Milli Takımı formasını 12 kez giyen Jurasek, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Futbol kariyerine Zbrojovka Brno altyapısında başlayan sol bek, sırasıyla SK Prostejov, Mlada Boleslav ve Slavia Prag formalarını da terletti. Beşiktaş’ın yaz transfer dönemindeki ilk hamlesi olmaya hazırlanan Jurasek, taraftarları heyecanlandırdı.