Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET formasını giyen Gülbin Hız'ı renklerine bağladı

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 16:39
Beşiktaş, Gülbin Hız'ı kadrosuna kattı
  • Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Gülbin Hız'ı transfer etti.
  • Gülbin Hız, son olarak ABB FOMGET forması giymişti.
  • Beşiktaş, Gülbin Hız'ın 2025-2026 sezonu için kadroya katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Gülbin Hız'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Gülbin Hız'ı kadrosuna kattı. Gülbin Hız'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABB FOMGET'TE OYNADI

Gülbin Hız, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET formasını giymişti.

