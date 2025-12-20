Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi mağlup etti

- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
- Maç Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşmayı yöneten hakemler Ramazan Çevik ve Onur Coşkun'du.
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
90 DAKİKA OYNANDI
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Ngapeth)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz (Alperay Demirciler, Ümit Demir)
Setler: 22-25, 20-25, 22-25
Süre: 90 dakika (33, 27, 30)