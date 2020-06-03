Beşiktaş, Hamza Barry ile her konuda anlaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arayı transfer çalışmalarını sürdürerek değerlendiren Beşiktaş yönetimi, yeni bir ismi gündemine aldı.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, Hırvat ekibi Hajduk Split forması giyen Hamza Barry ile ilgilendiği öğrenildi.
ANLAŞMAYA VARILDI
Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, 25 yaşındaki futbolcu ile görüşmeleri gerçekleştirerek her konuda anlaşmaya vardı.
SON KARAR SERGEN HOCA'NIN
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da transfere onay vermesi halinde Kartal, önümüzdeki sezon Gambiyalı oyuncuya formayı giydirecek.
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2017'den bu yana Hırvat ekibinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Hajduk Split formasıyla şu ana kadar 129 maça çıkan Barry; takımına 10 gol, 11 asistlik katkı sağladı.
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