Instagram'a etkileşim odaklı 3 yeni özellik geldi Instagram, hikayeler kısmına etkileşim odaklı 3 yeni özellik getirdi. Bu özelliklerin ne olduğuna yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Meta, Instagram ile ilgili kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Şirket, kullanıcılar arasındaki etkileşimin artırmak için bir güncelleme yayınladı ve 3 yeni özellik kullanıma sundu.

Yeni "Göster" özelliği

Instagram'ın yeni özelliklerinden en dikkat çekici olanı, "Göster" ismini taşıyor ve hikaye çıkartmaları bölümünde karşımıza çıkıyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların paylaştığı hikâyelere bulanıklık filtresi ekliyor. Hikâyeyi görmek isteyen kullanıcının hikayenin sahibine mesaj göndermesi gerekiyor.

"Çerçeveler" özelliği de kullanıma sunuldu

Instagram'ın kullanıma sunduğu bir diğer özellik ise "Çerçeveler" ismiyle geliyor.

.Bu yeni özellik kullanılarak paylaşılan hikayelere polaroid filtre ekleniyor. Hikayeyi görmek isteyen kullanıcıların telefonu sallamaları gerekiyor.

"Yeni müzik şablonu"

Instagram, ayrıca kullanıcıların "albümündeki en sevdiğiniz şarkı" veya "hayatınızın geri kalanında yalnızca bir şarkı dinleyebilseydiniz" gibi istemleri kullanarak şarkıları hikayelerinde paylaşmalarına olanak tanıyan müzik tabanlı bir şablon özelliği de ekliyor.

"Sen de Müzik Ekle" adı verilen bu özellik, fotoğraflar için mevcut hikaye istemi şablonunu temel alıyor.

Instagram'ın yeni özellikleri şu anda kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor.