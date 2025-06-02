Beşiktaş, Henry Onyekuru iddialarını yalanladı

Haber Merkezi
Beşiktaş Kulübü, Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddialarını resmi hesabından yalanladı.
"TAMAMEN ASILSIZDIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.
Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
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