Beşiktaş, Henry Onyekuru iddialarını yalanladı

Beşiktaş Kulübü, Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddialarını resmi hesabından yalanladı.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.



Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK