Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'u gündemine aldı

- Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferinin ardından forvet arayışlarına başladı.
- Genk'te oynayan Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer görüşmelerini sürdürüyor.
- 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, bu sezon Genk formasıyla 30 maçta 10 gol ve 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Tammy Abraham, 21 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.
Siyah-beyazlılar, yıldız ismin vedasının ardından gözünü forvet transferine çevirdi.
Bu doğrultuda Beşiktaş, Belçika'da forma giyen Hyeon-gyu Oh'u gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ GÜNDEME ALDI
TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların hedefindeki isim Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh.
Beşiktaş ve Genk arasında Güney Koreli forvet için görüşmeler sürüyor.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Bu sezon Genk formasıyla 30 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asist ile Belçika ekibine katkı sağladı.
7 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Genk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.