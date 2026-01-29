Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'u gündemine aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Tammy Abraham, 21 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.

Siyah-beyazlılar, yıldız ismin vedasının ardından gözünü forvet transferine çevirdi.

Bu doğrultuda Beşiktaş, Belçika'da forma giyen Hyeon-gyu Oh'u gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ GÜNDEME ALDI

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların hedefindeki isim Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh.

Beşiktaş ve Genk arasında Güney Koreli forvet için görüşmeler sürüyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Bu sezon Genk formasıyla 30 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asist ile Belçika ekibine katkı sağladı.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Genk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.