Beşiktaş, Jens Cajuste'yi istiyor

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta sıra orta saha bölgesine geldi.

Birçok futbolcuyu gündeminde tutan siyah-beyazlılar, gözünü İtalya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ, CAJUSTE'YE TALİP OLDU

Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş'ın, Napoli forması giyen Jens Cajuste'yi transfer etmek istediği kaydedildi.

Jens Cajuste transferi için Napoli ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlıların, 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesi konusunda pazarlıklarına devam ettiği belirtildi.

Satın alma opsiyonu maddesinin 6 milyon 500 bin euro olduğu vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

İsveçli ön libero, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Ipswich Town'da 33 maça çıktı.

Cajuste bu müsabakalarda 1 gol ile 1 asist üretti.

Jens Cajuste'nin Napoli ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.