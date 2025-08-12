Beşiktaş, Jonathan Rowe için temasta

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, İngiliz hücum oyuncusu Jonathan Rowe için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlılar, hem Fransız ekibi Marsilya hem de oyuncunun temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE DEĞİL

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre; Marsilya Rowe'un satışına sıcak bakarken, 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'yi öncelikli tercih olarak görmediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İKNA ETME SÜRECİNDE

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Beşiktaş'ın, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kulüp, genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, kulübü Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Marsilya kariyerinde 30 resmi maça çıkan kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle mücadele etti.