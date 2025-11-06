Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Sevgi Çınar'ı renklerine bağladı

- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Sevgi Çınar'ı transfer etti.
- Sevgi, 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyecek.
- Çınar, daha önce Beylerbeyi'nde oynuyordu.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattı. Sevgi Çınar'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON TAKIMI BEYLERBEYİ
Sevgi Çınar, son olarak Beylerbeyi'nde forma giydi.