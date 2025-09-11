Beşiktaş kadrosunu Jota Silva ile güçlendirecek

Beşiktaş, transferin bitmesine 1 gün kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nothingam Forest'in Portekizli sağ kanadı Jota Silva'yı transfer ediyor.

Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

Yarın İstanbul'a gelecek olan Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi imza atması bekleniyor.

JOAO MARİO YUNANİSTAN YOLCUSU

Gelen oyuncular kadar gönderdiği oyuncularla da gündem olan Beşiktaş, bu kez de Joao Mario ile yollarını ayırıyor.

Portekizli futbolcu Yunanistan Ligi takımlarından AEK takımıyla anlaştı.

Mario'nun AEK takımında kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.