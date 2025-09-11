Abone ol: Google News

Beşiktaş kadrosunu Jota Silva ile güçlendirecek

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva’yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Yarın İstanbul’a gelecek olan Silva, sağlık kontrollerinin ardından imza atacak.

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 22:18
Beşiktaş, transferin bitmesine 1 gün kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nothingam Forest'in Portekizli sağ kanadı Jota Silva'yı transfer ediyor.

Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

Yarın İstanbul'a gelecek olan Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi imza atması bekleniyor.

JOAO MARİO YUNANİSTAN YOLCUSU

Gelen oyuncular kadar gönderdiği oyuncularla da gündem olan Beşiktaş, bu kez de Joao Mario ile yollarını ayırıyor.

Portekizli futbolcu Yunanistan Ligi takımlarından AEK takımıyla anlaştı.

Mario'nun AEK takımında kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

