Nuno Tavares, Beşiktaş'la ilgili kararını değiştirdi

Son günlerde transferde hareketlilik yaşayan Beşiktaş'ta bir sıcak gelişme daha yaşandı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde uzun süre yer alan Nuno Tavares, siyah-beyazlılara haber gönderdi.

KARAR DEĞİŞTİRDİ

Sercan Dikme'nin haberine göre; daha önce Beşiktaş'a gelmek istemediğini ileten Portekizli sol bek Nuno Tavares, fikir değiştirerek bu kez gelmek istediğini iletti.

YENİDEN MASAYA OTURULDU

Lazio ile daha önce bonservis konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, bu gelişme üzerine yeniden masaya oturdu.

Beşiktaş, sürecin başında yaptığı bonservis ve maaş tekliflerinin üzerine çıkmayacağını her iki tarafa da iletti.

26 yaşındaki Tavares, Beşiktaş'ın yaptığı yıllık ücreti kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.

"HER AN, HER ŞEY OLABİLİR"

Serdal Adalı, bugün (29 Ocak) yaptığı açıklamada "Nuno Tavares... Şanssızlık... İlk başlangıçlarını bir menajerle yapmışlar ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir." demişti.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI

Kariyerinde Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham formalarını da terleten 15 milyon euro piyasa değerindeki Tavares, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 asist yaptı.