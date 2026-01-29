Juventus bu kez Jhon Duran'a talip oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ile transferi konusunda anlaşma sağlayan ancak Youssef En-Nesyri'nin kiralanmak istememesinin ardından oyuncudan vazgeçen Juventus, bu kez sarı-lacivertli takımın kapısını Kolombiyalı golcü için çaldı.

DURAN'LA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı.

Juventus ve Fenerbahçe, 22 yaşındaki golcü Jhon Duran'ın transferi için resmi görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'DE KİRALIK

Suudi ekibi Al Nassr'ın Aston Villa'dan 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

BU SEZON JHON DURAN

32 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.