Juventus bu kez Jhon Duran'a talip oldu

- Juventus, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jhon Duran için resmi teklif yaptı.
- Kulüpler, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelere başladı.
- Duran, Fenerbahçe'de 21 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.
Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe ile transferi konusunda anlaşma sağlayan ancak Youssef En-Nesyri'nin kiralanmak istememesinin ardından oyuncudan vazgeçen Juventus, bu kez sarı-lacivertli takımın kapısını Kolombiyalı golcü için çaldı.
DURAN'LA GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı.
Juventus ve Fenerbahçe, 22 yaşındaki golcü Jhon Duran'ın transferi için resmi görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE'DE KİRALIK
Suudi ekibi Al Nassr'ın Aston Villa'dan 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
BU SEZON JHON DURAN
32 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.