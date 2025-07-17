Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti

Transfer ve hazırlık döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş son olarak 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Southampton ile olan sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters’ın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla dün İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelmesi planlanıyordu.

Ancak Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada futbolcunun gelişinin ailevi sebeplerle ertelendiği bildirilmişti.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'tan bir açıklama daha yapıldı.

Siyah-beyazlılar, Peters'ın bir kez daha ek süre talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçtiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.



Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.



Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.



Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TOTTENHAM VE SOUTHAMPTON FORMALARINI GİYDİ

15 milyon euro piyasa değeri bulunan İngiliz oyuncu, kariyeri boyunca yalnızca Tottenham ve Southampton formalarını giydi.

284 resmi maça çıkan 1.73 boyundaki Peters, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 20 asistle mücadele etti.

OSAYI TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı bir diğer sağ bek oyuncusu Bright Osayi Samuel'in de transferinden vazgeçmişti.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile anlaşmaya varmıştı.

Uçak bileti dahi ayarlanan futbolcunun babasının son anda gerek sözleşme tarihi gerekse de maaş konusundaki değişen istekleri sebebiyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferi iptal etmişti.