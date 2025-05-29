Beşiktaş, Mahmudu Bajo'yu beklemeye aldı

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlıların gündemindeki isim, Mahmudu Bajo...

TRT Spor'un haberine göre; Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

PAYLAŞIMI SİLMİŞTİ

Menajeri ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Gambiyalı Mahmudu Bajo, Slovak ekibine ve taraftarlarına sosyal medyadan veda ettiği mesajını kısa süre içinde silmişti.

BEŞİKTAŞ BEKLEYİŞE GEÇTİ

Beşiktaş'ın bu transferde şimdilik beklemeye geçtiği öğrenildi.

Yaz transfer dönemine girerken kiralık isimler de dahil edildiğinde yabancı kontenjanını aşan siyah-beyazlılar, orta sahada kalabalık bir oyuncu grubuna sahip.

ÖNCELİK İLK 11

Yönetim, önceliğini 11'i güçlendirmeye veriyor.

Yabancı kontenjanına ve orta sahadan gönderilecek isimlere göre Bajo transferi yeniden değerlendirmeye alınacak.

36 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'a gelmeye istekli olan Bajo, Slovak Ligi'nde bu sezon 36 maçta görev yaptı.