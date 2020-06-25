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    Beşiktaş, N'Sakala ile anlaştı

    Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Alanyaspor'un sol beki N'Sakala'nın, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 800 bin euro maaş alacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 11:26
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    Beşiktaş, N'Sakala ile anlaştı #1

    Sezon sonunda Caner Erkin ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, aradığı sol beki buldu.

    Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile prensipte anlaşmaya vardı.

    YILLIK 800 BİN EURO ALACAK

    3 sezondur Alanyaspor forması giyen ve sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Kongolu futbolcunun, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro maaş alacağı öğrenildi.

    Süper Lig'de toplamda 123 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 8 asist yaptı.

    Beşiktaş, N'Sakala ile anlaştı #2

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