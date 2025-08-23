Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la sözleşme imzaladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 6. imzasını attırdı.

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, savunma hattının sol tarafını güçlendirdi.

Beşiktaş, İskoç takımı Rangers'ın formasını giyen Rıdvan Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"KULÜBÜMÜZ 3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

BONSERVİSİ

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için 2+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İSKOÇYA'DA NE YAPTI?

Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021-2022 sezonu başında kazanılan Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Rıdvan, 2022-2023 sezonundan bu yana Türk futbolunu İskoçya’da temsil ediyor.

Rıdvan, Rangers'ta geçirdiği 3 sezonda 77 maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu maçlarda, 2 gol ve 6 asist kaydetti.

Savunma oyuncusu, Rangers ile 2023-2024 sezonunda İskoçya Lig Kupası'nı kazandı.