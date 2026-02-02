Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi Sakaryaspor'a gönderdi

- Beşiktaş, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serkan Emrecan Terzi'yi sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a kiraladı.
- Oyuncu, sezon başında kiralık olarak Serikspor forması giymişti.
- Terzi, Serikspor'da 17 maçta 2 gol attı.
Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'yi 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sezon başında Serikspor'a kiralık transfer olduğu hatırlatılırken, "Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor’a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SERİKSPOR'DA 17 MAÇA ÇIKTI
Savunma oyuncusu Emrecan Terzi, sezon başında kiralık transfer olduğu 1. Lig ekibi Serikspor'da 17 lig maçında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.