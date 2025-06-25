Beşiktaş, Tammy Abraham'ın peşinde

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, forvet transferi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hücum hattı için birçok ismi gündemine alan siyah-beyazlı takımla ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM'LA İLGİLENİYOR

La Gazetta Della Sport'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlıların, bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca Roma'nın yüksek maaşı nedeniyle İngiliz golcüyle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

MOURINHO TRANSFER ETTİRMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2021-2022 sezonu başında Abraham'ı Roma'ya transfer ettirdi.

O dönem İngiliz santrfor için 41 milyon euro bonservis ödendi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Roma'da 3 sezon forma giyen 27 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunun başında Milan'a kiralanmıştı.

Milan'da 45 resmi maça çıkan 15 milyon euro piyasa değerindeki Abraham, 10 kez fileleri havalandırdı.