Beşiktaş, Tammy Abraham'ın peşinde

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, forvet transferi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Hücum hattı için birçok ismi gündemine alan siyah-beyazlı takımla ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.
BEŞİKTAŞ, ABRAHAM'LA İLGİLENİYOR
La Gazetta Della Sport'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlıların, bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham ile ilgilendiği öne sürüldü.
Haberde ayrıca Roma'nın yüksek maaşı nedeniyle İngiliz golcüyle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.
MOURINHO TRANSFER ETTİRMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2021-2022 sezonu başında Abraham'ı Roma'ya transfer ettirdi.
O dönem İngiliz santrfor için 41 milyon euro bonservis ödendi.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Roma'da 3 sezon forma giyen 27 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunun başında Milan'a kiralanmıştı.
Milan'da 45 resmi maça çıkan 15 milyon euro piyasa değerindeki Abraham, 10 kez fileleri havalandırdı.