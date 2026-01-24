Beşiktaş, Thilo Kehrer'i istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gabriel Paulista'yla yollarını ayıran ve Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde masadan kalkan Beşiktaş, savunmanın merkezine yapacağı takviye için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın gündemindeki isim ise Monaco'nın stoperi Thilo Kehrer.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Monaco'ya 12 milyon euro bonservis+3 milyon euro bonus içeren toplam 15 milyon euroluk resmi bir teklif sundu.

Ancak bu rakam, Fransız kulübünü şimdilik tatmin etmiş değil.

TALEP 20 MİLYON EURO

Haberde Monaco'nun finansal fair-play dengelerini koruyabilmek adına satış yapmak zorunda olduğu ve Kehrer için 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde daha önce Tübingen, Reutling, Stuttgart, Schalke, PSG ve West Ham United formalarını giyen deneyimli oyuncu, Monaco'ya 11 milyon euro bonservisle 2024-2025 sezonunda transfer olmuştu.

Kehrer, bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1'de, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 21 maça çıktı.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan 29 yaşındaki Alman stoper, gol veya asist kaydedemedi.