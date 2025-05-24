Beşiktaş, Thomas Partey'in peşine düştü

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Süper Lig'de geride kalan 36 hafta sonunda 59 puan toplayan ve 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalar başladı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu doğrultuda rotasını Premier Lig'e çevirdi.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

İngiliz basınından The Mirror’ın haberine göre; siyah-beyazlı ekip, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

31 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunun menajeriyle iletişime geçen Beşiktaş, transferin koşullarını sordu.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Haberde, Partey ile İspanyol, İtalyan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği ifade edilse de, resmi temas kuran ve somut adım atan tek kulübün Beşiktaş olduğu belirtildi.

Bonservissiz olarak transfer edilmesi planlanan Partey ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon Arsenal formasıyla 51 resmi maça çıktı.

Defansif orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistle mücadele etti.

Partey'in 5 yıldır formasını giydiği Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.