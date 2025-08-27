Beşiktaş, Tiago Djalo ile sözleşme imzaladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Siyah-beyazlılar, 8. transferini savunma hattına yaptı.

Beşiktaş, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Bonservisi Juventus'ta bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Lille ve Porto gibi önemli takımların da formasını giydi.

Geçen sezonu kiralık olarak Porto'da geçiren başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.