Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan takımı Novi Pazar'a kiralık olarak gönderdi.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 18:47
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın 1 yıllığına Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar’a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Yakup Arda Kılıç, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 2 müsabakaya çıktı.

