Beşiktaş'ın istediği Jackson Muleka'da son durum

Cenk Tosun ve Weghorst gibi isimlerle anlaşan Beşiktaş, golcü transferinde Muleka ve kulübü Club Brugge ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, bu yıl için işi sıkı tutuyor. Cenk Tosun ile sözleşme imzalayan, Weghorst ile anlaşan siyah-beyazlılar, sıradaki hedefe ise Jackson Muleka'yı koydu.

Geçen sezonun devre arasında geldiği Kasımpaşa'da muazzam bir futbol oynayan ve attığı 12 gol ve yaptığı 5 asistle herkesi mest eden 22 yaşındaki santrfor için dün yeniden devreye girilmişti.

Muleka ile daha önce de anlaşan Beşiktaş, teklifi koruyarak yeniden futbolcunun kulübüyle görüşmeye başladı.

Beşiktaş'ın teklifi 3.5 milyon euro

Standard Liege'e 3.5 milyon euro civarında bir teklif sunan Beşiktaş, Belçika kulübünün 4 milyon euro istemesi üzerine beklemeye geçmişti.

Ufak pürüzün de çözülmesiyle birlikte kulüpler anlaşma sağladı. Kongolu santrforun İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.