Türkiye, su ürünlerinde ihracat hedeflerini yükseltti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikleri, su ürünleri ihracatının artmasını sağladı. Su ürünleri sektörü önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini artırdı.

AA

Su ürünleri üretimi açısından önemli potansiyele sahip ülkemizde, 2023 yılı su ürünleri ihracatı 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Su ürünleri alanında 2023 yılında 500 bin tonun üzerindeki üretimi ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı teşvik edici politikalar ve verdiği destekler sayesinde, 2024 su ürünleri ihracatında hedef yükseldi.

Türkiye'nin 2024 yılında su ürünleri ihracatının 2 milyar doları aşması hedefleniyor.

Türkiye'de iç sularda Elazığ ihracat lideri

Ayrıca, Türkiye'de iç sularda Elazığ, 35 bin ton üretim ve 60 milyon doların üzerinde ihracat kapasitesiyle birinci durumda.

"Dünyanın farklı pazarlarında en fazla tercih edilen Türk balığı"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Türkiye'nin denizleri ve iç suları ile su ürünleri üretimi ve balıkçılık açısından önemli potansiyelinin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

Hem avcılıkta hem yetiştiricilikte neredeyse Avrupa'nın en büyük su ürünleri üreticilerinden biri konumundayız. Yetiştiricilikte son yıllarda yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar ve Bakanlığımızın verdiği desteklemeler, uyguladığı politikalarla Avrupa Birliği ülkeleri arasında üretimde birinci konumdayız. Levrek, çipura, alabalık, Türk somonu, Mersin balığı ve kabuklu yetiştiriciliğinde hep ön sırada gidiyoruz. Avrupa'da, dünyanın farklı pazarlarında en fazla tercih edilen ve tüketilen Türk balığıdır. Tek kusurumuz var, ülke olarak belki daha fazla balık yemeliyiz. Dünya ve Avrupa ortalamasının çok daha altında tüketiyoruz. Dünyanın 100'den fazla ülkesine ihracatını yaptığımız balıkların kendi ülkemizde tüketimi için de bütün çalışmaları yapıyoruz. Halkımızdan haftada en az 2 gün balık tüketmelerini istiyoruz.

Üretim ve ihracat hedefi arttı

Tüm unsurlarıyla su ürünlerinde dünyanın en iyi üretimini yapan ülke konumuna geldiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

Devletimizin, hükümetimizin teşvikleri, Tarım ve Orman Bakanlığımızın uyguladığı teşvik edici politikalar ve vermiş olduğu desteklemelerle mevcut üretimle yetinmeyeceğiz. 2 milyar dolar ihracat hedefimiz ve 500 bin tonun üzerindeki üretim miktarımız çok kısa bir sürede misliyle artacak. Bütün planlamamız ve üretim kapasitemiz de bunu gösteriyor. Bu bilince, teknolojiye ve üretim imkanına sahibiz.

Atalay, ülke olarak bu gelişmeler yaşanırken, özelde de Elazığ'ın alabalık üretimiyle Türkiye'nin lokomotifi konumunda olduğunu belirterek, Türkiye'de üretilen yaklaşık 180 bin ton alabalığın 35 bin tonunun bu ilde üretildiği bilgisini paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)