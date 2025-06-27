Beşiktaş'ın yeni transferlerinin geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon için transfer çalışmalarını bizzat kendisi yürütüyor.

Adalı ilk transferlerini sol ve sağ beke yaparken, iki oyuncu ile anlaştı ve İstanbul'a davet etti.

JURASEK VE OSAYI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

24 yaşındaki Çek oyuncu David Jurasek'in kendisi ve takımı Benfica ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın başkanı, sağ beke de Bright Osayi-Samuel'i alıyor.

Fenerbahçe'den ayrılan 27 yaşındaki Osayi-Samuel ile birkaç haftadır görüşen Adalı, oyuncu ile anlaştı.

GELİŞ ZAMANLARI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre David Jurasek, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.15’te, Bright Osayi-Samuel ise aynı gün 23.55’te İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş, Jurasek'i Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacak.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile kontratı biten Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Nijeryalı sağ bek Osayi-Samuel, 2021 yılında Championship ekibi Queens Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Geride kalan sezon sarı-lacivertli ekiple 39 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de toplam 178 maça çıktı ve 7 gol, 7 asist kaydetti.

DAVID JURASEK

Sol bek olarak görev yapan Jurasek ise profesyonel kariyerine ülkesinin takımlarından Brno'da başladı.

Buradan Prostej ve Mleda Boleslav'a giden genç oyuncu, adını Slavia Prag ile duyurdu.

Prag'da gösterdiği performansla Benfica'nın yolunu tutan Jurasek, Portekiz ekibinde istediği süreleri alamadı.

2 sezondur Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Jurasek, Alman ekibiyle 34 maça çıkıp 4 asist yaptı.