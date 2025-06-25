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Beşiktaş'ta Ciro Immobile çıkmazı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ciro Immobile için pazarlık süreci devam ediyor. İtalyan ekibi Bologna, yıldız oyuncuyu bonservis bedeli ödenmeden kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile çıkmazı!

2024-2025 futbol sezonunu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş'ta yoğun bir gündem yaşanıyor.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile'nin Serie A takımı Bologna'ya transferi konusunda çıkmaz gerçekleşiyor.

BOLOGNA, PEŞİNE DÜŞTÜ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bologna, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor.

Ancak bunun için Immobile'nin Beşiktaş'tan bonservisini eline alıp ayrılması gerekiyor.

TAZMİNAT TALEP EDİYOR

Immobile'nin menajeri Alessandro Moggi, Beşiktaş ile görüşüyor. İtalyan golcü, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro kazanıyor ve Bologna'dan yıllık 2 milyon euro alması bekleniyor.

Bu yüzden Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılırken 4 milyon euro tazminat talep etmesi muhtemel. Bu durum, transferi zorlaştırıyor.

ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Bologna ve Immobile arasında maaş konusunda ön görüşmeler yapıldı.

Ancak transferin gerçekleşmesi için deneyimli futbolcunun 1 Temmuz'a kadar Beşiktaş ile yollarını ayırması şart.

Aksi takdirde, golcü oyuncunun İstanbul'a dönerek takımla kampa katılması gerekecek.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 41 resmi maçta mücadele eden 35 yaşındaki Immobile, 19 gol atarken 4 kez de asist yaptı.

Eshspor Haberleri