Beşiktaş'ta Ciro Immobile çıkmazı!

2024-2025 futbol sezonunu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş'ta yoğun bir gündem yaşanıyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile'nin Serie A takımı Bologna'ya transferi konusunda çıkmaz gerçekleşiyor.
BOLOGNA, PEŞİNE DÜŞTÜ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bologna, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor.
Ancak bunun için Immobile'nin Beşiktaş'tan bonservisini eline alıp ayrılması gerekiyor.
TAZMİNAT TALEP EDİYOR
Immobile'nin menajeri Alessandro Moggi, Beşiktaş ile görüşüyor. İtalyan golcü, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro kazanıyor ve Bologna'dan yıllık 2 milyon euro alması bekleniyor.
Bu yüzden Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılırken 4 milyon euro tazminat talep etmesi muhtemel. Bu durum, transferi zorlaştırıyor.
ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Bologna ve Immobile arasında maaş konusunda ön görüşmeler yapıldı.
Ancak transferin gerçekleşmesi için deneyimli futbolcunun 1 Temmuz'a kadar Beşiktaş ile yollarını ayırması şart.
Aksi takdirde, golcü oyuncunun İstanbul'a dönerek takımla kampa katılması gerekecek.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlı formayla bu sezon 41 resmi maçta mücadele eden 35 yaşındaki Immobile, 19 gol atarken 4 kez de asist yaptı.