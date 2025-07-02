Beşiktaş'ta gündem Noah Okafor!

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, gözünü kanat transferine çevirdi.

Siyah-beyazlılar, sol kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen Noah Okafor için Milan'la görüşmelerini sıklaştırdı.

Milan, Noah Okafor için gelecek bonservis tekliflerini beklemek istiyor olsa da Beşiktaş, bu transferde fazlaca istekli.

Milan ve Beşiktaş arasında bir toplantı daha yapılacak.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Milan, oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmak isterken Beşiktaş ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifi üzerinde duruyor.

Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

13 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki İsviçreli oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Milan'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak Napoli'de geçirdi.

Okafor, toplamda 21 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik bir performans gösterdi