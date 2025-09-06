Beşiktaş'ta hedef Leandro Trossard!

Beşiktaş, transfer döneminin en çarpıcı hamlelerinden birine hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen Leandro Trossard için resmi teklifini Londra ekibine iletti.
Tarafların pazarlık masasına oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
Sercan Dikme'nin haberine göre; 29 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu da Beşiktaş'a transfer olma arzusunu kulübüne bildirdi.
Teknik heyetin de Trossard'ın transferine "onay" verdiği aktarıldı.
SÖZLEŞME ÖNERİSİ
Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal forması ile 56 maça çıkan 22 milyon euro değerindeki Trossard, 10 gol 9 asistlik performans sergiledi.