Beşiktaş'tan Tammy Abraham'a özel video

Beşiktaş, İtalya ekibi Roma'nın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abraham'ın satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Roma ve 27 yaşındaki santrforla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

İki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda İngiliz futbolcunun kalıcı transferinin devreye gireceği ve İtalya kulübüne 13 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beşiktaş'ın bu bedeli, 2026-2027 sezonundan başlamak üzere taksitler halinde 2030'a kadar ödeyeceği aktarıldı.

Tammy Abraham'ın ise 2025-2026 sezonu için 6 milyon euro, 2026-2027'de 6 milyon 500 bin euro, 2027-2028 ile 2028-2029'da ise 7'şer milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

ABRAHAM'A ÖZEL VİDEO

Transferin resmen açıklanması sonrasında ise Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlandı.

Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun gelişine özel bir video paylaştı.

Bu transfer duyurusuna 'Oyun Başlasın' notu düşülürken, klipte Beşiktaş'ın efsane isimleri Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson'ın oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Videonun son bölümünde ise Abraham'ın Dr. Dree ve Snoop Dogg'un şarkıları olan Still D.R.E'yi piyanoda çalması çok konuşuldu.