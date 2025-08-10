Bologna, Barış Alper Yılmaz'ı takipte

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0 yenen son şampiyon Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Gaziantep FK maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz hakkında transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Barış Alper ile ilgilenen takımlardan birinin de İtalyan temsilcisi Bologna olduğu ileri sürüldü.

YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Corriere Dello Sport'un haberine göre; transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Serie A ekibinin son iki yıldır milli futbolcuyu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Hücum hattını güçlendirmek isten Bologna'da, teknik heyet sorumlusu Giovanni Sartori ve sportif direktör Marco Di Vaio'nun hedefindeki isimler arasında Barış Alper Yılmaz da bulunuyor.

"SON DERECE OLUMLU"

İtalyan takımının scout raporunda, 25 yaşındaki futbolcu için şu ifadelere yer verildiği öne sürüldü:

Özellikle tavrı ve sahada yaratabileceği etki her zaman son derece olumlu. Olması gerektiği kadar iyi performans göstermediği zamanlarda bile hiçbir zaman yoğunluk, cesaret ve dirençten yoksun kalmıyor.

Haberde, Barış Alper'in bu özellikleriyle birlikte, diğer kulüplerin de kendisine olan ilgisi artınca piyasa değerinin oldukça yükseldiği belirtildi ve bu transferin Bologna'nın bütçesini aşacak boyuta gelmiş olabileceğine vurgu yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 21 MİLYON EURO

2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan Barış Alper, sarı-kırmızılı formayı 157 kez giydi.

21 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 27 gol ve 21 asistle mücadele etti.